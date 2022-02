Μιχαΐλοβιτς: «Ο πόλεμος αφορά πλούσιους εναντίον πλουσίων και πεθαίνουν φτωχοί»

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς μιλώντας στη συνέντυξη Τύπου της Μπολόνια αναφέρθηκε στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και συγκινήθηκε ενθυμούμενος τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πρις τις αναμετρήσεις της Serie A μίλησε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, ενόψει της μονομαχίας της Μπολόνια με τη Σελερνιτάνα και εκτός από τα αγωνιστικά μίλησε και για την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός έστειλε το αντιπολεμικό του μήνυμα, ενώ «βούρκωσε» ενθυμούμενος την εποχή των βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία.

«Διάβασα μία φράση ότι ο πόλεμος αφορά πλούσιους εναντίον πλουσίων και πεθαίνουν φτωχοί άνθρωποι. Είμαι σίγουρος ότι ο πόλεμος δεν πρέπει και δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Θυμάμαι ήμουν στον Ερυθρό Αστέρα, όταν συνέβαινε στη χώρα μου. Όταν η χώρα μου βομβαρδιζόταν κατακτούσα το Scudetto με τη Λάτσιο. Παρακολούσα οι προπονήσεις να μπορούσαν να διαρκέσουν 24 ώρες. Δεν σκεφτόμουν τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς και ό,τι γινόταν.Μόνο αυτές τις στιγμές, ήμουν χαρούμενος παρά τον πόλεμο. Όταν αυτές οι στιγμές τελείωσαν, επικράτησε το χάος. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να μάθω νέα για τους γονείς μου για δύο εβδομάδες. Δεν είχα ιδεά αν ήταν ζωντανοί ή νεκροί.

Στην τηλεόραση, έβλεπα αεροπλάνα από τα Ηνωμένα Έθνη να απογειώνονται από βάση στην Ιταλία. Τηλεφωνούσα στην μητέρα μου να της πω να κρυφτεί. Μετά από ένα μήνα δεν μιλούσαν για τον πόλεμο, ο κόσμος το είχε συνηθίσει και δεν νοιάζονταν αν γινόταν πόλεμος μακριά. Γι' αυτό όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε στην ειρήνη, να σταματήσει ο πόλεμος σύντομα. Είναι μεγαλύτερο απ' όλους μας», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

