Ο Ολιβιέ Ζιρού πήρε από το χέρι την Μίλαν και την οδήγησε σε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ίντερ (1-2) στο «Derby della Madonnina», αποδεικνύοντας γι' ακόμη μία φορά ότι είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους ποδοσφαιριστές των τελευταίων ετών...

Όλα έδειχναν ότι η Ίντερ θα έπαιρνε ακόμη ένα ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν και θα μεγάλωνε τη διαφορά από τους «ροσονέρι» στην κορυφή. Μέχρι το 75’ οι «νερατζούρι» θεωρούσαν ότι είχαν το ματς είχε σχεδόν τελειώσει και είχαν εξασφαλίσει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Ωστόσο, υπολόγιζαν χωρίς τους φιλοξενούμενους και συγκεκριμένα χωρίς τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο Γάλλος επιθετικός της Μίλαν, κατάφερε μέσα σε τρία λεπτά να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δύο φορές και με αυτόν τον τρόπο να χαρίσει στην ομάδα του μία σπουδαία νίκη, με την οποία το σύνολο του Στέφανο Πιόλι έφτασε πλέον στο -1 από την Ίντερ με παιχνίδι παραπάνω, στη βαθμολογία, μόλις 14 αγωνιστικές πριν το φινάλε της τρέχουσας σεζόν στη Serie A.

Ο Ολιβιέ Ζιρού αντικατέστησε με απόλυτη τον τραυματία Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο αρχικό σχήμα της Μίλαν οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση της νίκης. Μπορεί ο Σουηδός να ζει και να αναπνέει για τέτοιους αγώνες, ωστόσο το ίδιο αισθάνεται και ο Γάλλος διεθνής φορ. Το απέδειξε άλλωστε με το πάθος και την αφοσίωση που έπαιξε και στα 97 λεπτά.

Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να έψαχνε συμπαίκτη να τον τροφοδοτήσει στην περιοχή των γηπεδούχων αλλά όταν βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε δυο φορές, «σφράγισε» την πρώτη ανατροπή σε μιλανέζικο ντέρμπι για την ομάδα του μετά από 18 χρόνια και υποχρέωσε τους «νερατζούρι» στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους μετά από 28 ματς. Τα νούμερα του βάσει και του Wyscout είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Ο 35χρονος Γάλλος στράικερ ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 41% (24/58) επιτυχία στις ενέργειες του, 77% (10/13) ευστοχία στις πάσες του 29 επαφές με την μπάλα, και 76% κερδισμένες - και τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο γήπεδο - εναέριες μονομαχίες.

Milan have won back-to-back away Serie A games against Inter for the first time since 2005: ◉ Inter 1-2 Milan ⚽️ 39-year-old Zlatan ⚽️ 39-year-old Zlatan ◉ Inter 1-2 Milan ⚽️ 35-year-old Giroud ⚽️ 35-year-old Giroud All about the veterans. 😤 pic.twitter.com/sL9iHUCL9w

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι το γεγονός ότι παρά το γεγονός πως κατάφερε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα δύο φορές, τα xGoals του δεν ξεπέρασε το 0.78. Κι όμως, δίχως να προσδοκάται ούτε μισό γκολ από τον σκόρερ της Μίλαν, εκείνος πέτυχε δυο και απέδειξε ξανά πως είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους ποδοσφαιριστές των τελευταίων ετών. Ο Γάλλος άσος μπορεί να μην θεωρείται ένα βαρύ φορ παλιάς κόπιας, ωστόσο είναι από τους πιο τεχνικούς και τους πιο έξυπνους επιθετικούς της εποχής του, ενώ παράλληλα γνωρίζει πολλά «καράτια» ποδόσφαιρο από άποψη τακτικής. Αν κανείς παρατηρήσει προσεκτικά τις κινήσεις του και την συνεισφορά του στο γήπεδο θα διαπιστώσει πως πρόκειται για έναν ποιοτικό επιθετικό, ο οποίος μπορεί να μην είναι εκθαμβωτικός, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν τον χρειαστεί η ομάδα του και αυτό που προσφέρει στο ομαδικό παιχνίδι είναι κάτι σπάνιο.

⚠️ | QUICK STAT



Olivier Giroud has just become the first Milan player not named Zlatan Ibrahimović to score a goal against Inter in almost 2 years, with the last one before today being Ante Rebić on 9 February 2020.



I Rossoneri are back in this one with 15' to go!#InterMilan pic.twitter.com/NAkRge8xOB