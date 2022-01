Την απόκτηση του Παναγιώτη Ρέτσου ως το 2023 ανακοίνωσε η Ελλάς Βερόνα, καλωσορίζοντας τον 23χρονο μπακ στα ελληνικά μέσω twitter.

Παίκτης της Ελλάς Βερόνα είναι κι επίσημα ο Παναγιώτης Ρέτσος. Οι «Έλληνες» της Serie A ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του 23χρονου μπακ από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και καλωσόρισαν στη γλώσσα μας το νέο τους απόκτημα στο twitter.

«Καλώς όρισες Πάνο» ήταν το μήνυμα των Τζιαλομπλού για τον νεοαποκτηθέντα αμυντικό τους, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2023 και θα φοράει τη φανέλα με το Νο45.

Έτσι, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έβαλε οριστικά τέλος στη θητεία του στη Λεβερκούζεν, στην οποία μετακόμισε το 2017 έναντι 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ως μία από τις ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Στο διάστημα αυτό ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και παραχωρήθηκε δανεικός σε Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Σεντ-Ετιέν, καταγράφοντας συνολικά 43 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ στις Ασπιρίνες.

Ο Ρέτσος γίνεται παράλληλα και ο πέμπτος Έλληνας που φοράει τη φανέλα της Βερόνα, μετά τους Λάμπρο Βαγγέλη, Παναγιώτη Ταχτσίδη, Βαγγέλη Μόρα και Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.

ℹ️ Panos Retsos has transferred to Serie A side Hellas Verona.



"Panos always showed himself to be a great team player with us. For his next step in Italy, we wish him all the best." - Simon Rolfes pic.twitter.com/bwcBBJLXKM