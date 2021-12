«Καθεδρικός»: Μίλαν και Ίντερ επέλεξαν το σχέδιο για το εντυπωσιακό νέο «Σαν Σίρο»

Το σχέδιο για το νέο «Σαν Σίρο» εγκρίθηκε επίσημα και η ιστορική έδρα των Μίλαν και Ίντερ θα μεταμορφωθεί σε έναν πράσινο πνεύμονα, γύρω από το υπερσύγχρονο στολίδι που θα φιλοξενήσει τις δύο ομάδες.

Ο κύβος ερρίφθη για το νέο «Σαν Σίρο». Το ιστορικό γήπεδο που φιλοξενεί εδώ και έναν αιώνα τις δύο υπερδυνάμεις του Μιλάνο, Μίλαν και Ίντερ, θα δώσει τη θέση του σε ένα υπερσύγχρονο «διαμάντι» στην ίδια τοποθεσία, το σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε και φέρει το όνομα «Καθεδρικός»!

Οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν την επιλογή του σχεδίου της εταιρείας Populus, το οποίο προβλέπει πλήρη ανάπλαση της περιοχής του «Σαν Σίρο» με τη δημιουργία ενός πάρκου έκτασης 50.000 τετραγωνικών μέτρων. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε πεζούς, καθώς ο χώρος στάθμευσης θα είναι υπόγειος, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου, που θα περιλαμβάνει πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων προς το κοινό σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει από καιρό στην προοπτική κατασκευής νέου γηπέδου κα μετά την απόφαση του δήμου, επιτάχυναν τις διαδικασίες επιλογής για τη νέα τους κοινή έδρα, την οποία θα αναλάβει η εταιρεία που έβαλε την υπογραφή της στο νεότευκτο γήπεδο της Τότεναμ (άνοιξε τις πύλες του το 2019), αλλά και στα «Γουέμπλεϊ», «Ντα Λουζ» και «Emirates» μεταξύ άλλων.

«Ο Καθεδρικός είναι ένας εορτασμός της καλλιτεχνικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του Μιλάνο. Ο σχεδιασμός του εμπνεύστηκε από δύο εκ των πιο διάσημων κτιρίων της πόλης - τη Duomo di Milano και τη Galleria Vittorio Emanuele- και θα ευοδώσει σε ένα μοναδικό γήπεδο που θα ξεχωρίζει από κάθε άλλη αθλητική αρένα στον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος των Ροσονέρι, Πάολο Σκαρόνι, για το νέο project, για το οποίο οι τελικές λεπτομέρειες θα διευθετηθούν μέσα στο 2022, πριν τεθεί σε εφαρμογή η κατασκευή του.

Official Statement: A new stadium for Milano https://t.co/nzRd89RR3O Comunicato Ufficiale: Un Nuovo Stadio per Milano https://t.co/LHcmphv4tL #SempreMilan pic.twitter.com/CAUL8NVGp3

AC Milan and Inter Milan have released images of their new stadium that will replace the San Siro named “The Cathedral”#ITVFootball pic.twitter.com/wS4k2dn2dd