Ιμπραΐμοβιτς: Αποκαλύπτεται όσο ποτέ άλλοτε στο νέο του βιβλίο

Ο Ζλάταν δίνει μια πολύ μικρή γεύση για όσα περιλαμβάνει το νέο του βιβλίο και μιλάει για τα παιδιά του. Και μέσα από τις σελίδες του νέου «παιδιού», αποκαλύπτεται όσο ποτέ άλλοτε ως άνθρωπος.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ, το «λιοντάρι», ο μπλαζέ τύπος...

Όλα αυτά είναι συνώνυμα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που ακόμα και στην ηλικία των 40 ετών παραμένει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο και καταφέρνει ν' ανταποκριθεί περίφημα και να κάνει την Μίλαν διεκδικήτρια της κορυφής στην Serie A.

Σήμερα (2/12) κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο, στο οποίο ο «Ίμπρα» αποκαλύπτεται και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media:

«Είμαι 40 ετών και έχω δυο παιδιά, τα οποία είναι πλέον παιδιά, αλλά αγόρια. Σε αυτή την ηλικία συνήθως τραβάς μια γραμμή στη σελίδα και έχεις βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα και τις πρώτες ισορροπίες. Αν όλοι ξέρουν τον Ίμπρα ως παίκτη, δεν τον ξέρουν ως άνθρωπο. Αυτό είναι το νόημα αυτού του βιβλίου».

