Ρόμα: Ιταλικό ραδιόφωνο ασκεί βέτο στον Μουρίνιο (vid)

Το ιταλικό ραδιόφωνο «Retesport» αποφάσισε να αναστείλει τη συμμετοχή του στις συνεντεύξεις Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την απρεπής στάση του Πορτογάλου σε ερώτηση ρεπόρτερ.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Βενέτσια, όπου η Ρόμα γνώρισε την ήττα με 3-2, ο δημοσιογράφος του «Retesport» ρώτησε τον Special One εάν θα άλλαζε κάτι από τους πρώτους του έξι μήνες στους «τζιαλορίσι», με τον Μουρίνιο να του απαντάει με άσεμνο τρόπο.

«Είσαι εδώ σε κάθε συνέντευξη τύπου. Είτε είσαι πολύ έξυπνος και δε θες ο κόσμος να το καταλάβει είτε δεν είσαι καθόλου έξυπνος. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι έξυπνος αλλά σου αρέσει να κάνεις αυτό που κάνεις», του απάντησε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη απάντηση δεν άρεσε στον δημοσιογράφο αλλά και στο Μέσο που εκπροσωπεί, γι' αυτό και ως αντίδραση ο ραδιοφωνικός σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως δεν θα παρευρίσκεται πλέον σε συνεντεύξεις Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο

«Η Retesport, σε αλληλεγγύη προς τον Μάρκο Τζούριτς για τη δυσάρεστη και ακατάλληλη απάντηση του κ. Ζοσέ Μουρίνιο στην αίθουσα Τύπου το περασμένο Σάββατο, αποφασίζει να αναστείλει τη συμμετοχή του στις συνεντεύξεις Τύπου, για να αποφύγει την επακόλουθη διατύπωση ερωτήσεων ευγένειας και νόμιμης συμπεριφοράς», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

🗣 "Either you are very intelligent and you want people to think you are not, or you are not intelligent at all."



Jose Mourinho did 𝐧𝐨𝐭 appreciate being asked about Roma's recent struggles! 😳 pic.twitter.com/ypNB6UbnH2