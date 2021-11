Μίλαν: Φωταγωγείται η πόλη με τα χρώματα των «ροσονέρι» ενόψει ντέρμπι (vid)

Το Μιλάνο είναι έτοιμο για τη μεγάλη «μάχη» των δύο συλλόγων της πόλης, η οποία φωταγωγείται στα χρώματα των «ροσονέρι» και το σήμα της ομάδας του Πιόλι εμφανίζεται στους τοίχους των κτιρίων.

Το βράδυ της Κυριακής η Μίλαν φιλοξενεί την Ίντερ στη μεγάλη κόντρα του ιταλικού ποδοσφαίρου και το Μιλάνο αρχίζει να κινείται στους ρυθμούς του μεγάλου ποδοσφαιρικού παιχνιδιού.

Ήδη, προβολείς φωταγωγούν την πόλη και σε ορισμένα σημεία εμφανίζεται το σήμα της Μίλαν, οι μορφές παικτών και συνθήματα της ομάδας, βάζοντας τον κόσμο στο κλίμα ενόψει της «σύγκρουσης» των δύο ιστορικών κλαμπ.

Εννοείται πως η πρωτοπόρος Νάπολι θα περιμένει ένα πολύ μεγάλο δώρο από τους «νερατζούρι», καθώς, αν εκείνοι πάρουν τη νίκη, τότε θα έχουν κάνει ένα τεράστιο δώρο στο σύνολο του Λουτσιάνο Σπαλέτι, εφόσον φυσικά πάρουν και οι Ναπολιτάνοι το ματς με την Βερόνα.

Three days before the derby, the message “#ACMilan is everything" is projected on the walls of the city with the club logo, the players and the chants of the Curva Sud.



❤️🖤



pic.twitter.com/jyQoQN4VUC