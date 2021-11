Αλέγκρι: Εξαλλος με την εικόνα της Γιουβέντους, θέτει εκτός ομάδας πέντε ποδοσφαιριστές

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι έξαλλος με την απογοητευτική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του στα τελευταία παιχνίδια, γι' αυτό και σκοπεύει να προχωρήσει σε ριζικές αποφάσεις.

Η Γιουβέντους γνώρισε την δεύτερη της συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Βερόνα, με 2-1, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι «μπιανκονέρι» βλέπουν την κορυφή με τα... κιάλια καθώς πλέον βρίσκονται στην 9η θέση της κατάταξης και στο -16 από την κορυφή.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι φαίνεται ότι έχει χάσει σημαντικό έδαφος από τώρα, όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αποδεδειγμένα πλέον η Γιουβέντους του Αλέγκρι είναι χειρότερη από αυτή του Αντρέα Πίρλο. Από την πλευρά του πάντως ο Ιταλός τεχνικός, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βερόνα, τα έβαλε με τους ποδοσφαιριστές του, για την απειθαρχία που δείχνουν κυρίως στο αμυντικό κυρίως κομμάτι.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Gazzetta Dello Sport», ο Αλέγκρι αναμένεται να θέσει εκτός ομάδας πέντε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα έως τώρα. Ο λόγος για τους Κιν, Μπεντακούρ, Ραμπιό, Κουλουσέφσκι και Μοράτα. Ο 54χρονος προπονητής δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με την απόδοσή τους στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας, γι' αυτό κι είναι αποφασισμένος να το πάει ως τα άκρα.

❗️| Allegri has been disappointed with some of the players: Kean, Bentancur, Rabiot, Kulusevski & Morata. Max had been counting on them since the start of the season but are performing well below their standards and most of them have some attitude issues as well. (@Gazzetta_it)