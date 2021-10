Λάτσιο - Ίντερ: Ο Λουίς Φελίπε απολογήθηκε για τον πανηγυρισμό του πάνω στην πλάτη του Κορέα (vid)

Ο κεντρικός αμυντικός της Λάτσιο, Λουίς Φελίπε, θέλησε να απολογηθεί για τη στιγμή που πήγε να πικάρει τον κολλητό του και πρώην συμπαίκτη του, Χοακίν Κορέα.

Η Λάτσιο με ανατροπή κατάφερε να πανηγυρίσει σπουδαία νίκη με 3-1 επί της Ίντερ και παράλληλα να σκαρφαλώσει στην 4η θέση της βαθμολογικής κατάταξης της Serie A, με 14 βαθμούς.

Με το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση με τους «νερατζούρι» ο Λουίς Φελίπε αποφάσισε ότι ήταν μια καλή στιγμή να πάει να πικάρει τον κολλητό του, ποδοσφαιριστή της Ίντερ, Χοακίν Κορέα, πηδώντας πάνω του,

Η κίνησή του προκάλεσε αντιδράσεις στους ήδη φορτισμένους παίκτες της Ίντερ, με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και στη συνέχεια να χρειαστεί η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να σταματήσει η φασαρία.

Lazio’s Luiz Felipe jumped on his friend and former team-mate Joaquin Correa after Lazio beat Inter 3-1 yesterday.



It started a brawl, Felipe was shown a red card, and left the field in tears. 😳 pic.twitter.com/XvXKXgnhhr