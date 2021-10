Μίλαν: Η ιδιαίτερη τούρτα για τα 40α γενέθλια του Ζλάταν (vid)

Μία ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από τους συμπαίκτες και τους προπονητές του στη Μίλαν, για τα 40α γενέθλιά του.

O Σουηδός επιθετικός της Μίλαν αποφάσισε να γιορτάσει τη συμπλήρωση των 40 ετών, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Μιλάνελο.

Οι συμπαίκτες του, μέλη του τεχνικού τιμ, οι άνθρωποι της διοίκησης, οι γιατροί, οι υπεύθυνοι συντήρησης του γηπέδου, η γραμματεία και ολόκληρο το προσωπικό των «ροσονέρι», ήταν εκεί για τα γενέθλια του Ζλάταν.

Ο ίδιος βέβαια, παρά το γεγονός ότι πάτησε τα... 40 συνεχίζει στο υψηλότερο επίπεδο με εντυπωσιακές εμφανίσεις. Στην έως τώρα καριέρα του μετράει 565 γκολ σε 954 ματς, ενώ έχει κατακτήσει συνολικά 31 τίτλους ως ποδοσφαιριστής.

