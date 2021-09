Νταβίντ Λουίζ: Διέψευσε τις φήμες για Σαλερνιτάνα (pic)

Καμία συμφωνία με την Σαλερνιτάνα δεν έχει κάνει ο Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος φρόντισε να διαψεύσει τα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, σχετικά με το μέλλον του.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ έχε μείνει ελεύθερος από την Άρσεναλ και βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Πρόσφατα ιταλικά Μέσα ανέφεραν ότι η Σαλερνιτάνα επιθυμεί την ενίσχυσή της στην αμυντική γραμμή, με την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ.

Ωστόσο, ο 34χρονος αμυντικός φρόντισε να διαψεύσει τις φήμες για συμφωνία με τον ιταλικό σύλλογο, όπως επίσης και τα σενάρια που τον ήθελαν κοντά στην Αντάνα Ντέμιρσπορ της Τουρκίας.

Ο Νταβίντ Λουίζ δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση για το μέλλον του και θα περιμένει τη σωστή στιγμή, όπως αναφέρει και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

David Luiz denies all fake reports about him joining Salernitana, after fake rumours weeks ago saying he was flying to Turkey to join Adana Demirspor. 🚫🇧🇷 #transfers



… David will decide his next club at the right moment. pic.twitter.com/FyOYr5Uw7O