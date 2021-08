Ο Βέρνερ απέρριψε προσφορά της Ίντερ (pic)

Η Ίντερ ενδιαφερόταν για την περίπτωση του Τίμο Βέρνερ, ωστόσο ο Γερμανός επιθετικός επιθυμούσε την παραμονή του στην Τσέλσι.

Το περασμένο καλοκαίρι ο 25χρονος Γερμανός επιθετικός μετακόμισε στο Νησί για λογαριασμό της Τσέλσι. Στην πρώτη του χρονιά με τους «μπλε» κατάφερε να βρει 12 φορές τα δίχτυα σε 55 εμφανίσεις που κατέγραψε.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές των φίλων της Τσέλσι, οι οποίοι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι με τα νούμερά του. Πριν από μερικές ημέρες μάλιστα, οπαδός των πρωταθλητών Ευρώπης, βρήκε ευκαιρία στην ανοιχτή προπόνηση και φώναξε στο μικρόφωνο «Διώξτε τον Βέρνερ από την ομάδα», την ώρα που ο Γερμανός γυμναζόταν με τους συμπαίκτες του!

Το κλίμα είναι βαρύ για τον Βέρνερ στην Τσέλσι και αυτό έκανε την Ίντερ να ενδιαφερθεί για την απόκτησή του. Οι πρωταθλητές Ιταλίας κατέθεσαν πρόταση στον παίκτη, αλλά η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική, καθώς επιθυμία του ίδιου ήταν να παραμείνει στην Τσέλσι. Ετσι, η Ίντερ στράφηκε σε άλλες περιπτώσεις και εν τέλει προχώρησε στην απόκτηση του Έντιν Τζέκο.

