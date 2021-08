Ίντερ: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τζέκο, συμφωνία έως το 2023 (pic)

Ποδοσφαιριστής της Ίντερ θα πρέπει να θεωρείται ο Έντιν Τζέκο, καθώς οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σε όλα με την Ρόμα για την μεταγραφή του Βόσνιου επιθετικού.

Εδώ κι αρκετό διάστημα οι «νερατζούρι» είχαν δώσει τα χέρια τους με τον Έντιν Τζέκο. Το μόνο που απέμενε ήταν η έγκριση της Ρόμα, η οποία τελικά αποδέχθηκε την πρόταση της Ίντερ.

Ετσι ο Βόσνιος επιθετικός θα βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζεται για νέα στροφή στην καριέρα του.

Πάντως με αυτή την κίνηση οι άνθρωποι της Ίντερ δεν προορίζουν τον Τζέκο ως αντικαταστάτη του Λαουτάρο Μαρτίνες, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα η Τότεναμ, μετά την πώληση του Ρομέλου Λουκάκου στην Τσέλσι.

