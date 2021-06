Ξεκάθαρος ο Λουκάκου: «Δεν το κουνάω από την Ίντερ» (pic)

Ο Ρομέλου Λουκάκου ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την Ίντερ αυτό το καλοκαίρι παρά τις όποιες προτάσεις του γίνουν από άλλες ομάδες.

Από τη μέρα που ο Ρομέλου Λουκάκου, ντύθηκε «νερατζούρι», γίνεται ολοένα και καλύτερος. Οι κόποι του ανταμείφθηκαν φέτος μιας αναδείχθηκε και με τη βούλα MVP της σεζόν στη Serie A!

Τα τρομερά νούμερα του (30 γκολ και 10 ασίστ σε 44 εμφανίσεις) δεν πέρασαν απαρατήρητα από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Μάλιστα, ο βρετανικός Τύπος έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Τσέλσι. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ φαίνεται πως έχει βάλει τον Βέλγο στράικερ στο στόχαστρό της και δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτηση του.

Ωστόσο, ο Λουκάκου φρόντισε να βάλει «στοπ» σε όλα αυτά τα τα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από το Μιλάνο.

«Ναι, μένω στην Ιντερ. Ηδη είχα επαφές με τον άνθρωπο που θα γίνει ο νέος προπονητής μας. Ισως αυτό δεν έπρεπε να το πω… Ηταν, όμως, μια πολύ θετική συζήτηση. Στην Ιντερ είμαι πολύ καλά, η πρόκληση είναι να κερδίσουμε πάλι το πρωτάθλημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Romelu Lukaku confirms he’s not leaving this summer: “I am staying at Inter. I've already had contact with new manager Inzaghi. Maybe I shouldn't say that yet... but it was a very positive conversation. I feel good at Inter”, he told VTM. @hlninengeland 🔵🇧🇪 #cfc #mcfc #inter