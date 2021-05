Το τρομερό βίντεο της Μίλαν για την επιστροφή της στα «αστέρια» (vid)

Οι «ροσονέρι» μπορεί να τα βρήκαν σκούρα στα μέσα της σεζόν, ωστόσο στο τέλος έχουν κάθε δικαίωμα να χαμογελάνε. Κι αυτό διότι εξασφάλισαν την έξοδο τους στο Champions League, έπειτα από επτά χρόνια απουσίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Αταλάντα, η Μίλαν δημοσίευσε στα social media ένα τρομερό βίντεο για να γιορτάσει το comeback του συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα χρονιά.

«Είμαστε η Μίλαν, είμαστε στο Champions League και αυτό είναι το σπίτι μας», αναφέρει η σχετική λεζάντα.

We are AC Milan, we are in the #UCL and this is our home

Noi siamo l'AC Milan, noi siamo in @ChampionsLeague e questa è casa nostra #BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/JI2UnZovdu

— AC Milan (@acmilan) May 23, 2021