Πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια, αλλά η Ίντερ κάθεται ξανά, με κάθε επισημότητα στον θρόνο του ιταλικού ποδοσφαίρου. Έπειτα από μερικές εβδομάδες που είχε ήδη κατοχυρωμένο το 19ο Scudetto, οι Νερατζούρι στέφθηκαν και τυπικά πρωταθλητές, μετά την ευρεία νίκη επί της Ουντινέζε για… φινάλε (5-1) και σήκωσαν την κούπα στον ουρανό του «Τζουζέπε Μεάτσα».

Σε πανηγυρικό κλίμα, ο αρχηγός των Μιλανέζων, Σαμίρ Χαντάνοβιτς, ύψωσε το τρόπαιο και έδωσε το σύνθημα για ένα ατελείωτο πάρτι, που θα συνεχιστεί και με τους οπαδούς που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο για να τους αποθεώσουν.

Inter Milan get their hands on the Serie A title for the first time since 2010 pic.twitter.com/5ga2VvVO79

— ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2021