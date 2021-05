Τα εμπόδια που έχουν να κάνουν με τραυματισμούς αποτελούν πάντα το πιο ισχυρό κίνητρο για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Το απέδειξε εμφατικά μετά τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στην πρώτη του σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι είναι έτοιμος να το κάνει και τώρα, που ο τραυματισμός του στο γόνατο δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί με την εθνική Σουηδίας στο επερχόμενο Euro.

Αντί, λοιπόν, να τον πάρει από κάτω, ο βιονικός Σουηδός δεν τα παρατάει και «λιώνει» στη γυμναστική και συγκεκριμένα στο ποδήλατο, προκειμένου να επανέλθει… σαν να μην πέρασε μια μέρα στους αγωνιστικούς χώρους και την προετοιμασία της Μίλαν.

«Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν το πω εγώ», ήταν το μήνυμα γεμάτο νόημα με το οποίο συνόδεψε το βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

It’s not over until I say It’s over pic.twitter.com/JHTZWmUN71

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 19, 2021