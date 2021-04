Μπορεί να εξαγοράστηκε από τον Αμερικανό επενδυτή Νταν Φρίντκιν πριν από λίγους μήνες, στο θέμα της European Super League, όμως, η διοίκηση της Ρόμα δεν ενέδωσε στους «πειρασμούς» και μένει αμετακίνητη στο πλευρό της UEFA.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η πλευρά των Τζιαλορόσι εξέφρασε την αντίθεσή της με τη νέα κλειστή Λίγκα, από την οποία φερόταν ως η επόμενη που θα λάβει πρόσκληση συμμετοχής μαζί με τη Νάπολι, όπως ανέφερε σχετικά και ο Φλορεντίνο Πέρεθ στη συνέντευξή του. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ορισμένα πράγματα που είναι υπεράνω χρημάτων» και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωπαϊκή Συνομοσονδία και τους ιταλικούς φορείς για το καλό του εθνικού ποδοσφαίρου.

«Η Ρόμα είναι έντονα αντίθετη με το ‘’κλειστό’’ σύστημα, καθώς αντιτίθεται θεμελιωδώς στο πνεύμα του παιχνιδιού που όλοι αγαπάμε.

Κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά από τα χρήματα και εμείς θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στο ιταλικό ποδόσφαιρο σε εθνικό επίπεδο και σε δίκαιες, ανοιχτές ευρωπαϊκές διοργανώσεις για όλους. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά με τη Lgea Serie A, την ιταλική ομοσπονδία, την ECA, την UEFA και να αναπτύξουμε το παιχνίδι του ποδοσφάιρου στην Ιταλία και σε όλον τον κόσμο.

Οπαδοί και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο βρίσκονται στον πυρήνα του αθλήματος και δεν θα πρέπει να τους ξεχνάμε ποτέ».

We would like to address our incredible fans and supporters on the recent announcement of a breakaway “super league.” #ASRoma

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 20, 2021