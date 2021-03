Ο Ιμπραΐμοβιτς έγινε ο γηραιότερος με 15 γκολ σε σεζόν της Serie A (vid)

Βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Φιορεντίνα και το τελείωσε με σπαστό σουτ. Ηταν το 15ο γκολ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη σεζόν. Ο Σουηδός σούπερ σταρ το έβαλε σε ηλικία 39 ετών και 169 ημερών. Ποτέ, κανείς άλλος πιο μεγάλος ηλικιακά στην ιστορία της Serie A δεν έβαλε τόσο γκολ σε μία αγωνιστική σεζόν.

39, 169 - Zlatan #Ibrahimovic, with 39 years and 169 days, is the oldest player to reach 15 goals in Serie A's history. Eternal.#FiorentinaMilan #SerieA pic.twitter.com/8r8rJFwIEh

