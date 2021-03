Στο στόχαστρο της Νάπολι ο Τσιμίκας

Η πρώτη σεζόν του Ελληνα αμυντικού στους «Reds» δεν κυλάει ιδανικά για τον ίδιο, καθώς πριν ξεκινήσει η σεζόν της Premier League βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ μετά την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την ομάδα, τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα.

Πλέον μετράει έξι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων μόνο στη μια μπόρεσε να συμπληρώσει 90 λεπτά. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην Αγγλία, ο 24χρονος μπακ δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει τον Γιούργκεν Κλοπ στις προπονήσεις και να του αποδείξει, πως έχει προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού και στις απαιτήσεις της ομάδας.

Νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την Ιταλία και την «Corriere dello Sport», αναφέρει πως ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στο στόχαστρο της Νάπολι, η οποία προσπάθησε να τον κάνει δικό της και τον Ιανουάριο του 2020, όταν ο παίκτης αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.

Οι «παρτενοπέι» θεωρούν πως αν μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Τσιμίκας δεν βρει χρόνο συμμετοχής στους Πρωταθλητές Αγγλίας, τότε μπορούν να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι, καταθέτοντας μία πρόταση των 14 εκατ. ευρώ.

NEW: Napoli reportedly considering swoop for Tsimikas.https://t.co/jmEu2f672t

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 19, 2021