Ο «Ρομ» βγήκε μεγάλος νικητής στην προσωπική του κόντρα με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, αφού, είχε γκολ και ασίστ στην μεγαλειώδη νίκη της Ίντερ (3-0) επί της Μίλαν το μεσημέρι της Κυριακής για ν' αποσπαστούν οι «νερατζούρι» πλέον στο +4 στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Αλέσιο Ρομανιόλι να σχολιάζει την ταχύτητα του Βέλγου καθώς εκείνος και οι συμπαίκτες του στην Μίλαν επέστρεφαν προς τη σέντρα μετά από γκολ της Ίντερ, λέγοντας: «Είναι γρήγορος, ε;»...

Romagnoli speaking about Lukaku after Lautaro made it 1-0: "È velocissimo (He's very fast)"pic.twitter.com/34d7K4QAMr

— SempreMilan (@SempreMilanCom) February 22, 2021