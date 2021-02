Το Derby Della Madonnina του Κυπέλλου έκρυβε ένα από τα πιο έντονα και επεισοδιακά «τετ-α-τετ», με πρωταγωνιστές τους Ρομέλου Λουκάκου-Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, τετ-α-τετ που έγινε μέχρι και γκράφιτι έξω από το «Μεάτσα». Στη νέα τους συνάντηση, λοιπόν, για το ντέρμπι κορυφής στη Serie A, ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ, ο θηριώδης Βέλγος φάνηκε πως «διψούσε» για εκδίκηση και αποδείξεις. Αφού «μίλησε» στο χορτάρι, με το φανταστικό σόλο του και το γκολ στο 66ο λεπτό για το 3-0 των Νερατζούρι, ξεσπάθωσε, με το μικρόφωνο να καταγράφει καθαρά την «έκρηξή» του στον πανηγυρισμό του γκολ, που είχε αποδέκτη τον Σουηδό σταρ.

«Ποιος είναι καλύτερος; Εγώ, εγώ, στο είχα πει γαμ@@@», φάνηκε και ακούστηκε να λέει ο Λουκάκου, ο οποίος πήρε σίγουρα το «αίμα» του πίσω, μετά και την «εκκωφαντική» νίκη τίτλου της ομάδας του.

Δείτε το βίντεο:

This Lukaku x Zlatan beef isn't done yetpic.twitter.com/CQIkmnscB4

