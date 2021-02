Ο CR7, ο ηγέτης της Γιουβέντους, έπαιξε γι' ακόμα μια φορά καθοριστικό ρόλο στη νίκη της «Γηραιάς Κυρίας» απέναντι στους Ρωμαίους με το τελικό 2-0, ενώ, ήθελε κι άλλο γκολ πέρα από αυτό που πέτυχε, κοιτάζοντας το ρολόι του διαιτητή για ν' αντικρίσει από μόνος του πως η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή!

Cristiano Ronaldo didn't believe the referee when he said his shot didn't go over the line pic.twitter.com/1KWDeJK3yF — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021

Μετά τα 30 φόρτσαρε και... δεν έχει stop!

Λένε πως για έναν ποδοσφαιριστή η καλύτερη ηλικία και η πιο αποδοτική στο γήπεδο, όπου γνωρίζει που να κινηθεί, πως να παίξει, πόσα μπορεί να προσφέρει και να πιάσει το τοπ επίπεδο αγωνιστικής και φυσικής κατάστασης, είναι η περίοδος 28-32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδεικνύει ότι φτάνοντας στα 36 συνέχισε ν' αποδίδει σε τρομερό βαθμό στην 4η δεκαετία της ζωής του και απ' ότι φαίνεται δεν πρέπει να έχει και σκοπό να σταματήσει αν δεν πετύχει όσα θέλει με τους «μπιανκονέρι»!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόλις «πάτησε» τα 30 του χρόνια, φαίνεται ότι αποφάσισε να διαψεύσει την επιστήμη, τους νόμους της φυσικής, της ανθρώπινης ζωής και τα αθλητικά όρια και να γίνει εκείνος που θ' αποτελεί παράδειγμα για το γεγονός πως η ηλικία πράγματι είναι απλά ένας αριθμός. Πριν βάλει τον αριθμό 30 στην τούρτα του, είχε 463 γκολ σε 718 αναμετρήσεις στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων. Στο διάστημα 30-36 όχι απλά δεν κατέβασε ταχύτητα, αλλά εκπλήσσει κάθε φορά άπαντες...

Σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο έχει καταφέρει να σκοράρει 300 φορές σε μόλις 326 παιχνίδι! Μπορεί ο Ζλάταν να ισχυρίζεται πως εκείνος είναι ο... Μπέντζαμιν Μπάτον του ποδοσφαίρου και παραμένει νέος, όμως, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του δείχνει ότι δεν... παίζει μόνος του.

Cristiano Ronaldo turned 36 years old yesterday. Today, he scored his 300th goal since turning 30. Only getting better with age @brfootball pic.twitter.com/eb7qqpLCZY — Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2021

Happy to score and help the team against a tough opponent! 3 important points!

Well done lads #finoallafine pic.twitter.com/bVHENpx2X6 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2021

Μόνο ο Λεβαντόφσκι σκοράρει περισσότερο

Στο ματς με την Ρόμα το βράδυ του Σαββάτου πέτυχε το πρώτο του γκολ ως 36άρης αφού είχε γενέθλια την Παρασκευή και έφτασε συνολικά στα 16 τέρματα στη φετινή Serie A, έχοντας αγωνιστεί 17 φορές για το τρέχον πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου. Μονάχα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τους κορυφαίους σκόρερ στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο «καυτός» Πολωνός στράικερ έχει μετρήσει 24 γκολ στην φετινή Bundesliga με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν εκείνος που είχε και τις... μόλις τρεις τελικές της Γιουβέντους στην αναμέτρηση με τους Ρωμαίους, οι οποίοι μάλιστα είχαν 14 προσπάθειες για γκολ, ενώ, οι επαφές με τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή ήταν στο 24-9 υπέρ των «τζιαλορόσι» που ηττήθηκαν!

Όσο για τον άνθρωπο που έφτιαξε το γκολ του CR7, αν και μόνος του έστρωσε τη μπάλα από το δεξί στο αριστερό του, ήταν ο Αλβάρο Μοράτα που έχει μια χαρά συνεργασία με τον Πορτογάλο. Του έχει δώσει 5 ασίστ από την ημέρα που ξεκίνησε η συνύπαρξή τους στην Γιουβέντους, ενώ, μονάχα οι Πιάνιτς (7) και Ντιμπάλα (6) έχουν δώσει περισσότερα γκολ στον Κριστιάνο τα τελευταία 2,5 χρόνια...

Διαβάστε επίσης:

Γιουβέντους – Ρόμα 2-0: Δυνατά ξανά για Σκουντέτο (vid)