Μέρτενς: Ξέφυγε από τον αεροδιάδρομο το ιδιωτικό τζετ λόγω βροχής!

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής των «παρτενοπέι» θέλησε να επισκεφθεί ειδικό γιατρό για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο κι έτσι επέλεξε να κάνει ταξίδι – αστραπή στην πατρίδα του.

Μόνο που για να φτάσει στην χώρα, διέτρεξε μεγάλο κίνδυνο και τρόμαξε πάρα πολύ...

Το ιδιωτικό αεροσκάφος με το οποίο μετέβη στο Βέλγιο, ξέφυγε από τον αεροδιάδρομο λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ωστόσο, δεν σημειώθηκε κάτι χειρότερο και όσοι επέβαιναν στο τζετ, είναι καλά στην υγεία τους...

That’s a blurry Dries Mertens (and his dog ). That’s a private jet in the background that has overran the runway at Antwerp airport - it happened on Saturday night when he flew to Belgium for treatment. Lucky. https://t.co/PceYmJdAfs

