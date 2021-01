Κόντρα στην Αταλάντα, η Μίλαν δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, αλλά ο Ζλάταν κατέγραψε την 600ή συμμετοχή του σε επίπεδο συλλόγων - χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πλέι οφ. Ο Σουηδός, μάλιστα, μετράει με τη Μίλαν 119 ματς, 80 γκολ και 31 ασίστ!

600 - Zlatan #Ibrahimovic will play tonight his 600th league match for clubs in career, excluding playoff. vIBRAtion.#MilanAtalanta #SerieA pic.twitter.com/RJQ9DKhbuU

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 23, 2021