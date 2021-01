Το μεγαλείο του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει τελειωμό. Ο Πορτογάλος μύθος, στην πρώτη του εμφάνιση στο 2021, σημείωσε την ιστορικότερη επίδοση της μοναδικής καριέρας του και βάζει πλώρη για την επόμενη. Αφού άνοιξε το σκορ για τη Γιουβέντους κόντρα στην Ουντινέζε και ισοφάρισε το ρεκόρ τερμάτων του Πελέ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο «CR7» σκόραρε άλλη μια φορά και κατάφερε να το «σπάσει» οριστικά μέσα στο ίδιο παιχνίδι.

Ο 35χρονος θρύλος έφτασε έτσι τα 758 γκολ και βρίσκεται μόνος στη 2η θέση των σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου! Πλέον, μόνος στόχος είναι η απόλυτη κορυφή, η οποία προς το παρόν απέχει 48 τέρματα και ανήκει στον γεννημένο στην Αυστροουγγαρία Τσεχοσλοβάκο, Γιόσεφ Μπίτσαν, που είχε σταματήσει στα 805 στο διάστημα 1931-1955!

Goal #758 gives Cristiano Ronaldo the most in history.pic.twitter.com/08GMo16wpi

— Cristiano Ronaldo Fans (@TheRonaldoTeam) January 3, 2021