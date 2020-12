Μίλαν: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και η αποθέωση στην ... άδεια εξέδρα! (vid)

Το Μιλάνο είναι η πόλη των απόλυτων φετινών πρωταγωνιστών της Serie A, με την Μίλαν και την Ίντερ να επιδίδονται σε μια μεγάλη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Το σύνολο του Πιόλι έφτασε πολύ κοντά σε απώλεια βαθμών το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην Λάτσιο, όμως, η κεφαλιά του Τίο Ερνάντες στις καθυστερήσεις έγραψε το τελικό 3-2 και οι «ροσονέρι» είναι στο πρώτο σκαλί.

Στη λήξη της αναμέτρησης το πανηγύρισαν έντονα και γιόρτασαν και μπροστά στην... άδεια εξέδρα, σαν να βρίσκονταν εκεί οι οπαδοί τους!

This group. This team. This squad.

@semo33xx

pic.twitter.com/oRr9n4K3Zg

— SempreMilan (@SempreMilanCom) December 23, 2020