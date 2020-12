Δέος και «ηλεκτρισμό» προκαλούν οι εικόνες που δημιούργησαν οι φανατικοί φίλοι της Μίλαν στα μέλη της αποστολής, θέλοντας να τους «ντοπάρουν» ψυχολογικά με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο, για να παραμείνουν στην κορυφή της Serie A και το 2021.

Εκατοντάδες οπαδοί της «Curva Nord» φωταγώγησαν τον δρόμο στο πούλμαν της ομάδας ενόψει του ματς με τη Λάτσιο (τελευταίου για το 2020) ανάβοντας πυρσούς και καπνογόνα κατά μήκος της διαδρομής. Το αποτέλεσμα… κόβει την ανάσα!

Curva Sud waiting for the Milan team bus outside San Siropic.twitter.com/2ZGCsZGQVm

