Το μεγαλύτερό του όνειρο έγινε πραγματικότητα... Ο Τονάλι φορά ήδη τη φανέλα της Μίλαν! Το είχε ζητήσει μικρός από τη Santa Lucia, το Σαν Σίρο ήταν ο... ναός του και η μεγάλη του επιθυμία να μπει και η δική του φωτογραφία ως παίκτης των Ροσονέρι στα άλμπουμ ομάδων. Ο Τονάλι τα κατάφερε, ζει το όνειρό του και η Μίλαν τον υποδέχεται με ένα μαγικό video.

Proof that dreams do come true

Quando i sogni si avverano #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/vZyPvInrTq

— AC Milan (@acmilan) September 10, 2020