«Αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου», μ' αυτήν τη δήλωση ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς προσγειώθηκε στο Μιλάνο και είναι έτοιμος για την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μίλαν.

Ο Σουηδός στράικερ, είχε προαναγγείλει την είδηση στα social media του ανεβάζοντας μια φωτογραφία όπου μαρτυρούσε ότι θα φοράει το 11.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, τελικά όλα πήγαν καλά. Είμαι πίσω, εκεί όπου αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, τώρα πρέπει να δουλέψουμε και αν συνεχίσουμε μ΄αυτόν τον τρόπο για να πάρουμε περισσότερα αποτελέσματα.

Δεν είμαι εδώ για να κάνω τη μασκότ αλλά για να φέρω αποτελέσματα, να βοηθήσω την ομάδα, το σύλλογο, τον καθένα. Πρέπει να πάμε τη Μίλαν εκεί που αξίζει να βρίσκεται», δήλωσε ο Ζλάταν ο οποίος δείχνει να μην... κρατιέται!

