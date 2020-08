Ο Ραϊόλα διέψευσε ότι ο Ζλάταν ανανέωσε με τη Μίλαν (pic)

Το τελευταίο διάστημα, ιταλικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ανανέωση συνεργασίας του Ζλάταν με τη Μίλαν, για ένα χρόνο, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει σύμφωνα με τον Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Ψεύτικα νέα, ο Ιμπραΐμοβιτς δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Μίλαν», αναφέρει στο tweet του. Παρ' όλα αυτά, η «corrieredellosport», αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα, να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT

— Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020