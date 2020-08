Καρχαρίας Ιμπραΐμοβιτς: Πρώτα προπόνηση και μετά βουτιές στο Σεντ Τροπέ (vids)

Τι κι αν είναι 38 ετών; Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βιώνει δεύτερη νεότητα, όπως απέδειξε στην καταπληκτική τελική του ευθεία στην Serie A.

Ακόμα και στις διακοπές με την οικογένεια του, όμως, ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, κάνοντας προπόνηση, προτού βουτήξει στα καταγάλανα νερά του Σεν Τροπέ, όπου και έχει αράξει το σκάφος του. Το σχόλιό του για την βουτιά; «Λιοντάρι στην στεριά, καρχαρίας στην θάλασσα»!

Do like me, stay in shape with @buddyfit_it (insta) pic.twitter.com/ET3OzeVwGr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 5, 2020