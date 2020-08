Ο Ζλάταν συνεχίζει ακάθεκτος: Εγινε ο γηραιότερος σκόρερ που πέτυχε δέκα γκολ στη Serie A (vid)

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Μίλαν, καθώς επικράτησε εύκολα με 3-0 της Κάλιαρι, για την τελευταία αγωνιστική της Serie A.

Ο Ζλάταν, γι' ακόμα μία φορά ήταν εκ των πρωταγωνιστών των «ροσονέρι», πετυχαίνοντας ένα γκολ και ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με θετικό πρόσημο. Με αυτό το τέρμα, ο έμπειρος Σουηδός φορ, έφτασε τα 10 στο ιταλικό πρωτάθλημα και παράλληλα έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Serie A, με διψήφιο αριθμό γκολ.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν ο Ζλάταν, θα συνεχίσει να προσφέρει στιγμές μαγείας με τη φανέλα της Μίλαν και τη νέα σεζόν...

38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic is the oldest player to score 10+ in a single Serie A campaign (38 years and 302 days). Bionic.#MilanCagliari #Milan pic.twitter.com/H0ScFW1U92

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2020