Ο «Ορέ» δεν παίρνει τις ευκαιρίες του στο «Σαν Πάολο» και αυτές τις ώρες το όνομά του βρίσκεται στη μεταγραφολογία γύρω από την προσπάθεια της Νάπολι να ενισχυθεί στη θέση κάτω από τα γκολπόστ.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όσο οι «παρτενοπέι» επιχειρούν να πάρουν τον Βίκτορ Όσιμεν από τη Λιλ, οι Γάλλοι φέρονται να έχουν ζητήσει τον Ορέστη Καρνέζη στο πλαίσιο του deal, περιμένοντας την απάντηση του Έλληνα γκολκίπερ για το ενδεχόμενο να γίνει κομμάτι της συμφωνίας...

There is a direct line between Napoli and Lille to complete the sale of Victor Osimhen. There is also a novelty element, as Lille DS Campos has asked for goalkeeper Karnezis to be included. Napoli said yes, but the final word is up to the player and his agent. (@CalcioNapoli24)

— SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) July 24, 2020