Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το χειρότερο ματς που θα μπορούσε με την Σασουόλο (pics & vids)

Η αλήθεια είναι πως το 2020, έχει ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο για τον Πορτογάλο άσο. Ωστόσο, στο πρόσφατο παιχνίδι των «μπιανκονέρι» με την Σασουόλο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, κυνηγούσε ένα γκολ, με το οποίο θα έγραφε ιστορία στην Serie A. Εως τώρα μετράει 49 τέρματα και αν έβρισκε δίχτυα κόντρα στην Σασουόλο, καθώς θα γινόταν ο πρώτος παίκτης που έχει πετύχει 50 τέρματα σε Premier League, La Liga και Serie A.

Τελικά, ο Κριστιάνο δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα, παρά τις όποιες προσπάθειες. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο εν λόγω ματς, κανένα από τα 10 σουτ τα οποία επιχείρησε, δεν κατέληξε στην εστία της Σασουόλο.

Η αρνητική απόδοση του 35χρονου σταρ, δεν πέρασε ασχολίαστη από τους επικριτές του, οι οποίοι έκαναν... πάρτι στο διαδίκτυο.

CRISTIANO RONALDO ONCE AGAIN WOKE UP FEELING DANGEROUS TODAY Goals: 0

Assists: 0

Shots on target:0

Dispossessed: 10 times

Touches: 30

Accurate passes: 20

Long balls: 0

Crosses: 0

Dribbles: 0

Fouls: 4 pic.twitter.com/bMLTH2Dqlk — ً (@xOluwaseyi) July 15, 2020

Ffs whose GOAT is this? Ronaldo vs sassuolo 2 big chances missed. 0 dribbles completed out of 2. 10 shots attempted, 0 goals 0 assists. Come and Take your GOAT pic.twitter.com/ukW1WaMkY4 — mikel_szn (@grimptinho) July 15, 2020

Ronaldo is just the best dw about it pic.twitter.com/3szA0VPvSo — okoye (@Okoye_val) July 15, 2020

Ronaldo rating against sassuolo dat’s your pic.twitter.com/6NrUrie5yL — THE MARSHAL (@el_mohr_) July 15, 2020