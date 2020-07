Κριστιάνο Ρονάλντο: Στα 35 του συνεχίζει και δίνει απαντήσεις στους επικριτές του (infographic & vids)

Στο τελευταίο παιχνίδι της Γιουβέντους με τη Μίλαν, μπορεί οι «μπιανκονέρι» να μην πήραν την πολυπόθητη νίκη στον ντέρμπι, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το γκολ που σκόραρε, κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η αλήθεια είναι πως το 2020, έχει ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο για τον Πορτογάλο άσο. Το μαρτυρούν και τα στατιστικά άλλωστε καθώς από το πρώτο ματς που έδωσε για αυτό το έτος, έχει βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 13 φορές για την Serie A και 2 για το Champions League.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα τελευταία 17 παιχνίδια για το πρωτάθλημα είναι πάντα μέσα σε όλες τις φάσεις και βοηθάει την ομάδα του, είτε με τα τέρματα που πετυχαίνει είτε με τις ασίστ.

Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games:

Sassuolo

Lazio

Udinese

Sampdoria

Cagliari

Roma

Parma

Napoli

Fiorentina

Verona

SPAL

Inter

Bologna

Lecce

Genoa

Torino

Milan

pic.twitter.com/2zeFP9e50V

— Squawka Football (@Squawka) July 7, 2020