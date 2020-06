Πριν ξεσπάσει η καραντίνα και ανασταλεί η σεζόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετρούσε 8/8 στις εκτελέσεις πέναλτι για το 2019/20. Μόλις στον πρώτο αγώνα της επανέναρξης στην Ιταλία, όμως, ο Πορτογάλος υπέπεσε στο πρώτο άστοχο χτύπημα για φέτος, σε ένα σκηνικό που δεν μας έχει συνηθίσεει από την ημέρα που μετακόμισε στο Τορίνο.

Η Γιουβέντους έμεινε «άσφαιρη» κόντρα στη Μίλαν στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου (0-0), αν και της αρκούσε για να προκριθεί στον τελικό, με τον CR7 να κερδίζει ο ίδιος το πέναλτι μετά το χέρι του Κόντι στο 15', αλλά να στέλνει τη μπάλα στο δεξί δοκάρι του Ντοναρούμα.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που ο Κριστιάνο λαθεύει από τα έντεκα μέτρα μετά τον Ιανουάριο του 2019! Ήτοι 17 μήνες πέρασαν από όταν ο άλλοτε κίπερ της ΑΕΚ, Στέφανο Σορεντίνο έγινε ο μοναδικός μέχρι σήμερα που απέκρουσε πέναλτι του Ρονάλντο στο Campionato, στο ματς της Γιουβέντους με την Κιέβο Βερόνα.

Συνολικά, έχει εκτελέσει 16 πέναλτι και έχει βρει στόχο στα 14 με τη φανέλα των Μπιανκονέρι. Αν μάλιστα η κλίμακα πιάσει όλη την καριέρα του, συνεχίζει να κρατάει το ποσοστό ευστοχίας του πάνω από 80% (83%), έχοντας χάσει μόλις 26 πέναλτι σε 153 χτυπήματα.

According to @Squawka, the last four penalties missed by Cristiano Ronaldo have all been in different years:

November 2017 vs Malaga

June 2018 vs Iran

January 2019 vs Chievo

June 2020 vs Milan pic.twitter.com/yms4D2FGD7

— EDS (@Eds_Khumalo) June 12, 2020