Γιουβέντους – Μίλαν: Έχασε πέναλτι ο Κριστιάνο, κόκκινη ο Ρέμπιτς! (vids)

«Τρελό» λεπτό στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας μεταξύ Γιουβέντους και Μίλαν στο Τορίνο. Στο 16ο λεπτό, ο διαιτητής έδειξε ορθά πέναλτι υπέρ της Γιούβε σε χέρι του Κόντι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε να το εκτελέσει και, περιέργως, το έχασε, αφού έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στη συνέχεια της φάσης, η Μίλαν επιχείρησε αντεπίθεση, στην οποία όμως ο Άντε Ρέμπιτς έκανε... καρατιά στον Ντανίλο σε διεκδίκηση της μπάλας, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.

#Ronaldo misses penalty for #Juventus #JuveMilan #CoppaItalia RED card straight after that for #Rebic pic.twitter.com/jAkQXHxvmi

— RainingGoals (@RainingGoals) June 12, 2020