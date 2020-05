«Από το Μιλάνο με αγάπη». Αυτός είναι ο τίτλος της μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας που διοργανώνουν οι Ροσονέρι, καθώς και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο εν μέσω κορονοϊού.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ, σε συνεργασία με την εταιρεία-κολοσσό στον τομέα των μουσικών events, Roc Nation, οργάνωσαν την εκδήλωση που θα προβληθεί διαδικτυακά το βράδυ της Κυριακής (3/5, 22:00) και η οποία θα περιέχει καλλιτεχνικά ονόματα παγκοσμίας φήμης.

Η Alicia Keys θα είναι ίσως η πιο σπουδαία παρουσία, με τον βραβευμένο DJ Khaled, τους Jonas Brothers και την Κέλι Ρόουλαντ να συμπληρώνουν δυναμικά μεταξύ άλλων το setlist. Παράλληλα με τους καλλιτέχνες, το παρών θα δώσουν και μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού συνολικά, όπως ο Κακά, ο Τιερί Ανρί και ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Την συναυλία θα παρουσιάσει μαζί με τον DJ Khaled η «λαμπερή» Ντιλέτα Λεότα, δημοσιογράφος της ιταλικής αθλητικής τηλεόρασης και κατά τη διάρκεια του event ο κόσμος θα μπορεί να κάνει τις δωρέες του. Σημειώνεται ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν τη συναυλία όλοι μέσω των επίσημων σελίδων της Μίλαν στα social media.

Alongside @RocNation, we'll be airing a special event hosted by @djkhaled to honor all workers during this hard time and raise funds for #FondazioneMilan & @DirectRelief: #FromMilanWithLove

Tune in this Sunday @ 9pm CET to see performances by many great artists & more pic.twitter.com/p5NyPIOHtI

— AC Milan (@acmilan) May 1, 2020