Ολυμπιακός: Η Μίλαν ετοιμάζει πρόταση 20 εκατ. ευρώ για τον Μουζακίτη
Ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε αποκαλύψει στους Galacticos το έντονο ενδιαφέρον της Πόρτο για την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη και οι Πορτογάλοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι στη μάχη έχει μπει και η Μπενφίκα.
Ο 18χρονος χαφ, ο οποίος σε λίγες μέρες θα παραλάβει το βραβείο του Golden Boy Web, έχει μαγνητίσει τα βλέμματα από όλη την Ευρώπη και μετά τα δημοσιεύματα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φαίνεται πως και η Μίλαν έχει μπει δυναμικά στο κόλπο για την απόκτησή του.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ισπανία και Ιταλία, οι «ροσονέρι» παρακολουθούν καιρό την περίπτωση του Έλληνα χαφ και ετοιμάζονται να κάνουν πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.
