Ο κόουτς της Νάπολι έστειλε μήνυμα δύναμη στους φίλους του στο Ντουμπάι και φάνηκε πως έχει υιοθετήσει το ... χαρακτηριστικό καραντίνα style.

Με τα γένια του να έχουν μεγαλώσει πολύ, αλλά και το πρόσωπο και το σώμα του να έχουν φουσκώσει από τα παραπανίσια κιλά λόγω του εγκλεισμού όλων αυτών των ημερών, ο Γκατούζο μάλλον θα έχει πολλή δουλειά να κάνει μόλις επιστρέψουν οι ομάδες της Serie A στις προπονήσεις...

Gennaro Gattuso, former star of the Italian national football team which won the World Cup in 2006, former player & manager of the Italian club AC Milan, & the current manager of Napoli FC, has joined the the Dubai Sports Council’s initiative to train at home, “Be fit, be safe”- pic.twitter.com/03oaBRgQjW

— Dubai Sports Council (@DubaiSC) April 21, 2020