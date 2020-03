Η Γιουβέντους δίνει Ράμσεϊ για να αποκτήσει Πογκμπά

Από την αρχή της σεζόν ο Πολ Πογκμπά είχε εκφράσει την επιθυμία του για να αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους».

Παρά τις όσες προσπάθειες επιχείρησε τελικά παρέμεινε στο Νησί. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δεν πήγε όπως την είχε σχεδιάσει.

Οι αρκετοί τραυματισμοί τον άφησαν για ένα μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες ομάδες να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους.

Εκτός από μία. Τη Γιουβέντους η οποία κυνηγάει «μανιωδώς» τον Γάλλο μέσο για την επανένταξη του.

Μάλιστα, οι «μπιανκονέρι» όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Transfer Window Podcast», είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν ένα αρκετό αξιοσέβαστο ποσό συν τον Ααρον Ράμσεϊ, ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Ο Πογκμπά αυτή τη στιγμή κοστολογείται στα 67 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα τα οποία φαίνονται λίγα για τη Γιουβέντους.

