Ο Ματεράτσι τρολάρει (ξανά) τον Ζλάταν! (vid)

Παρ' ότι υπήρξαν συμπαίκτες για τρία χρόνια στην Ίντερ, ο Μάρκο Ματεράτσι και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν είχαν ποτέ τις καλύτερες των σχέσεων, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά την επιστροφή του Σουηδού επιθετικού την Serie A.

Ο Ιταλός παλαίμαχος αμυντικός, όμως, εκμεταλλεύτηκε ακόμα και το «Toilet paper challenge» που προέκυψε εξαιτίας της καραντίνας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, για να πικάρει – τρολάρει τον Ζλάταν. Αφού έκανε κολπάκια με το χαρτί υγείας, το έστειλε να... αναπαυτεί σε ένα αντίγραφο του τροπαίου του Champions League, το οποίο ο ίδιος κατέκτησε το 2010, ενώ ο Ίμπρα δεν το έχει πάρει ποτέ.

«Για να δούμε αν μπορείς... αν θέλεις το κύπελλο, μπορώ να στο δανείσω» έγραψε στο Instagram ο «Matrix», απευθυνόμενος στον Ιμπραΐμοβιτς!

Materazzi really challenged Ibra to do dunk a roll of toilet paper into a UCL trophy.

