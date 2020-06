Η Ροστόφ, αναγκάστηκε να παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, στο ματς με την Σόσι, με την ομάδα Νέων, εξαιτίας του γεγονότος ότι έξι παίκτες της βασικής ομάδας είχαν βρεθεί στον κορονοϊό. Οι γηπεδούχοι δεν έδειξαν οίκτο και διέλυσαν με 10-1 τα 17χρονα παιδιά της Ροστόφ,

Βέβαια όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στον νεαρό τερματοφύλακα της Ροστόφ, ο οποίος μπορεί να είδε την εστία του να παραβιάζεται 10 φορές, ωστόσο κατάφερε να αναδειχθεί Man of the match! Ο λόγος ήταν, ότι χάρη στις καίριες επεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του ματς, το σκορ δεν... ξέφυγε περισσότερο.

Οι αποκρούσεις του Ντένις Ποπόφ όχι μόνο ήταν σωτήριες για την ομάδα του αλλά ήταν και εντυπωσιακές γι' αυτό κι άλλωστε ψηφίστε ο πολυτιμότερος του αγώνα. Το θέμα είναι πόσο χάρηκε για το συγκεκριμένο βραβείο μιας και η ομάδα του ηττήθηκε με 10-1...

The shots in this match.

45-2 in favor of Sochi. 25 on goal.

The high-schooler keeper of FC Rostov allowed 10 goals and was named Man of the Match. pic.twitter.com/lwopYaytiY

