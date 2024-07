«Ο Κόνορ Γκόλντσον επιστρέφει στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη Λεμεσού»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του -πάντα έγκυρου- Sky Sports, ο Κόνορ Γκόλντσον πήρε άδεια από τη Ρέιντζερς, ούτως ώστε να μεταβεί στην Κύπρο και να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Άρη Λεμεσού.

«Μια ανάσα» από την απόκτηση του Κόνορ Γκόλντσον φαίνεται πως βρίσκεται ο Άρης Λεμεσού. Σύμφωνα με το έγκυρο Sky Sports, ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής από το φιλικό της Ρέιντζερς με την Μπέρμιγχαμ.

Ο λόγος είναι πως πήρε άδεια από τον προπονητή, ούτως ώστε να μεταβεί στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η σκωτσέζικη ομάδα έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

BREAKING: Rangers manager Philippe Clement has confirmed that Connor Goldson has been given permission to travel back to Cyprus to complete a move to Aris Limassol 🚨 pic.twitter.com/y8YTOQWAUO