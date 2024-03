Ματσάρα στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα σε έναν σαρωτικό Άρη κι έναν ΑΠΟΕΛ που αρνούνταν να... καταθέσει τα όπλα. Οι παίκτες του Σπιλέφσκι πήραν ένα εύκολο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο και πάρα την ατέρμονη πίεση των «γαλαζοκίτρινων», κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι τέλους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 2-1 (10/3).

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΑΠΟΕΛ (10/3) που ξεχώριζε από το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των play off είχε νικητή τον Σπιλέφσκι και τους παίκτες του, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να μειώνει αισθητά τη διαφορά της από τους προπορευόμενους «γαλαζοκίτρινους», φτάνοντας στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα Cyta.



Οι Μαγιαμπέλα και Γκομίς καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κβιλιτάια να μειώνει στο δεύτερο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.

