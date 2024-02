Ο Ζάντρο θα υπερασπιστεί την εστία του Άρη Λεμεσού, καθώς ο Άλβες δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς κόντρα στον Οθέλλο.

Ο Βανά Άλβες έχει κριθεί ανέτοιμος να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση απέναντι στον Οθέλλο (4-0) για την 22η αγωνιστική.

Τη θέση του στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ζάντρο, που θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια του Άρη για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος - Επιστροφή».

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Σπιλέφσκι:

Ζάντρο, Σανέ, Μουσούντα, Ουρόσεβιτς, Στρούσκι, Σόκε, Μόντνορ, Σεμέδο, Σαβό, Μπένγκτσον, Γκομίς.



1️⃣1️⃣ 𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐄𝐓 🟢 for the game of CYTA Championship ⚔️#SALARI pic.twitter.com/WsAqqCZ3Ez