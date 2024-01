Κορυφαίος προπονητής για το 2023 αναδείχθηκε στη Λευκορωσία ο Αλεξέι Σπιλέφσκι, παραλαμβάνοντας και το σχετικό βραβείο.

Μεγάλη διάκριση για τον Αλεξέι Σπιλέφσκι! Παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή για το 2023 στη Λευκορωσία, όπως ενημέρωσε ο Άρης Λεμεσού μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Aliaksei Shpileuski was named Best Coach Award 2023 in Belarus!



Big congratulations to our Head Coach! Very-well deserved! pic.twitter.com/sYOgo6Cx8l