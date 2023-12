Ο Άρης Λεμεσού αποθεώνει τον Βανά για τις τρομερές επιδόσεις του στη φάση των ομίλων του Europa League.

Ο Άρης Λεμεσού μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Conference League, με την ήττα από τη Σπάρτα Πράγας να είναι καθοριστική, ωστόσο πολλοί ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν στην ιστορική πρεμιέρα της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εκτός των Μπαμπίκα και Κοκόριν που ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ της, η ομάδα του Σπιλέφσκι είχε κάτω από τα γκολπόστ της έναν τερματοφύλακα που όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά ξεχώρισε.

Ο Βάνα Άλβες αναδείχθηκε ως ο γκολκίπερ με τις περισσότερες αποκρούσεις στη φάση των ομίλων του Europa League.

Ο Βραζιλιάνος με 30 επεμβάσεις ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας ξεπερνώντας οποιονδήποτε άλλον πορτιέρε, που βρισκόταν κάτω από τα δοκάρια κάποιων κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης.

Η δημοσίευση του Άρη:

𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐈𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 | 𝐕𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐞𝐬



The 30 saves of Vana is the best result among all #UEL goalkeepers 🔒



𝐓𝗵𝗲 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗼𝗳 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗺𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹 💚🤍 pic.twitter.com/qxHqvtR6f0