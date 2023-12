Ο Άρης Λεμεσού δεν αγχώθηκε και πήρε τη νίκη κόντρα στην ΑΕ Ζακακίου (22/12,1-0). Ένα πολύτιμο τρίποντο για το σύνολο του Σπιλέφσκι, που θα τους βοηθήσει να... ξεκολλήσουν από την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα Cyta.

Εύκολη νίκη για τον Άρη Λεμεσού στο Αλφαμέγα (22/12), που παρά την απουσία του Σπιλέφσκι από τον πάγκο του, κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 επί της ΑΕΖ. Πολυτιμότερος παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Μιλοσάβλεβιτς που δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να αυξήσουν τη διαφορά στο σκορ παρά τις απανωτές ευκαιρίες που δημιουργούσαν.

Finishing 2023 with a victory! Congratulations to everyone 🟢 We continue 🙌#WeAreAris pic.twitter.com/RoTgRmtx8g